В Сербии заявили о попытках остановить строительство «Турецкого потока» в Болгарии

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что в Белграде видят попытки остановить продолжение «Турецкого потока» через Болгарию.

«Сейчас продолжается строительство «Турецкого потока». И в одной части он идет через Болгарию. Мы сейчас ждем, чтобы газ из хранилища в Болгарии (дошел) до границы Болгарии с Сербией, это для нас чрезвычайно важно. Но сейчас мы чувствуем большое давление, существуют попытки остановить даже этот проект. Но попытки на нас давить останутся безуспешными», – заявил министр, передает РИА «Новости».

Дачич напомнил, что страна не поддерживает санкции против России.

«Существует давление, (попытки - ред.) остановить проект «Турецкий поток». Причем Сербии не дается какая-то новая возможность, другой шанс для обеспечения газом. Если мы скажем что, допустим, не хотим участвовать в «Южном потоке» или в «Турецком потоке», то тогда откуда мы будем получать газ?», – сказал глава ведомства.

Он отметил, что США предлагают купить газ вдвое дороже.

«Это сжиженный газ, через проекты на острове Крк в Хорватии. Однако это только планируется строить, и никто не знает, когда это будет построено», – уточнил Дачич.

В четверг сообщалось, что Газпром и «Сербиягаз» обсуждают строительство новых подземных газовых хранилищ в Сербии.

Ранее министр энергетики Болгарии во время визита в США заявила, что страна до конца 2020 года планирует заменить часть российского газа американским и азербайджанским.