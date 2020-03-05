Попытки снять символику СССР привели к противостоянию в Батуми

Представители радикальной молодежной организации «Альтернатива» на территории автостанции в Батуми пытаются снять сохранившуюся со времен СССР символику и вывесить на ее месте флаги Грузии, на место вызвана патрульная полиция, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Не допустим символику СССР в Грузии, а дирекция автостанции не дает нам ее снять», – говорят члены организации.

Символика СССР наравне с фашистской запрещена «Хартией свободы», принятой несколько лет назад парламентом Грузии.

Директор автостанции Бадри Соломонидзе заявил, что готов все сделать по закону, «но на это нужно разумное время, чтобы убрать символику СССР».

«Демонтаж проведу, как только будет соответствующее решение властей», – сказал он.

При этом он призвал радикальную молодежь «покинуть территорию и не записывать себе политические очки».

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