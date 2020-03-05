Фонд Навального впервые оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 500 тыс. рублей «Фонд борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального за нарушение порядка деятельности организации-иноагента, сообщила пресс-секретарь суда Кристина Швадченко.

Штраф стал для фонда первым по данному составу. По словам Швадченко, суд «признал организацию виновной» и «назначил наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей», передает РИА «Новости».

Отмечается, что ФБК назначено самое строгое наказание, которое предполагает ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Нижний предел – 300 тыс. рублей.

Данная статья предусматривает ответственность за распространение материалов без указания, что они изданы иностранным агентом. Протокол относится к страницеФБК в Instagram, кроме того, в суде зарегистрированы еще два протокола по этой же статье КоАП.

Ранее Минюст отказался исключить ФБК из списка иноагентов.

Напомним, в октябре 2019 года Минюст включил ФБК Алексея Навального в список НКО-иноагентов. Врио директора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов сообщил, что в 2019 году ФБК получил несколько траншей на 140 тыс. рублей, в том числе из Испании.

Позже СК также нашел подтверждение получения ФБК средств от иностранных источников.

Несмотря на решение суда Навальный продолжает настаивать, что не получает финансирования из-за рубежа. Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло указал на несоответствие заявлений Навального фактам.