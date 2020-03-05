Российский «Спектр-РГ» построил карту трети всего неба

Российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» построила рентгеновскую карту одной трети всего неба. В частности, аппарат получил изображения самого яркого объекта в созвездии Кассиопеи, сообщили в Роскосмосе.

«Количество зарегистрированных рентгеновских источников на российской половине этой карты (17,5% всего неба) превышает 95 тысяч. Это в шесть раз больше числа источников в этой же зоне на единственной в мире полной рентгеновской карте неба, полученной в 1990 году немецким спутником ROSAT», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса.

На одном из изображений в релизе показано, что наибольшая плотность рентгеновских источников зафиксирована в районе созвездия Рыбы. Также в сообщении демонстрируются большое скопление галактик Аbell 426 в созвездии Персея и ярчайший остаток вспышки сверхновой звезды (Cas А) в созвездии Кассиопеи.

«Предприятия госкорпорации «Роскосмос» ведут управление аппаратом, антенны дальней космической связи ежедневно осуществляют прием научных данных и посылают команды на научные приборы. Российские ученые Института космических исследований в оперативном режиме ведут обработку научных данных. Подобную карту на противоположной стороне неба строят ученые германского Института внеземной физики Общества имени Макса Планка», – сообщили в госкорпорации.

Напомним, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что космическая обсерватория «Спектр-РГ» будет использоваться в качестве навигатора для аппаратов российской лунной программы, а также для миссий в дальнем космосе.

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