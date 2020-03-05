В России подтвердили новый случай коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания COVID-19 в России. С соответствующим диагнозом госпитализирован гражданин Италии, прибывший в Россию в конце февраля.

Сообщается, что итальянец прибыл в Россию 29 февраля, а 2 марта он с симптомами ОРВИ обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционный бокс, передает РИА «Новости».

Результат подтвержден в установленном порядке.

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«Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. Состояние пациента удовлетворительное», – говорится в сообщении оперативного штаба.

Ранее в четверг в Санкт-Петербурге госпитализировали для обследования на коронавирус студента Северо-Западного государственного медуниверситета имени И.И. Мечникова, прилетевшего из Италии.

По последним данным, жертвами коронавируса в Китае стали свыше 3 тыс. человек. За пределами Китая заболели 12 тыс. 668 человек в 76 государствах. Общее число жертв вне Китая – 214.

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