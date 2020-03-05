Главврачей двух больниц уволили после смерти многодетной омички

Главврачи двух районных больниц Омской области лишились постов после гибели женщины, которую возили поочередно из одной больницы в другую, пока она не умерла, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«После вмешательства губернатора омского региона Александра Буркова в резонансное дело Елены Евсеевой в областном министерстве здравоохранения принято решение освободить от занимаемых должностей главных врачей Калачинской и Горьковской ЦРБ», – приводит РИА «Новости» соощение Минздрава.

В ведомстве отметили, что проведенная ранее проверка показала «отступления от стандарта оказания медицинской помощи» при госпитализации жительницы Горьковского района.

Следователям будут устанавливать причинно-следственную связь между ошибками врачей и смертью пациентки, добавили в Минздраве.

Открытое письмо к министру здравоохранения Омской области Дмитрию Вьюшкову опубликовал на сайте BK55 редактор районной «Нашей газеты» Леонид Евсеев. Он рассказал о поступлении жены его брата, матери четверых детей, 44-летней Елены Евсеевой, в больницу. 13 февраля Елена почувствовала головную боль и тошноту, обратилась к терапевту в центральную райбольницу. Врач выписал ей препараты и отправил домой.

Однако к вечеру ее состояние ухудшилось. На скорой помощи ее увезли в центральную больницу Горьковского района, а оттуда по неизвестной причине в другую – за 40 километров в Калачинском районе. На следующий день ее снова отправили в больницу Горьковского района, а через несколько дней из реанимации повезли в Калачинскую больницу.

19 февраля женщина умерла от ишемического инсульта и отека мозга.

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