Толщина озонового слоя Земли упала до критической отметки

Об угрозе мирового масштаба заговорили ученые, нашедшие озоновую дыру над Арктикой, пишут СМИ.

Как передает РЕН ТВ, снижение концентрации газа приближается к критической отметке, это значит, что ультрафиолетовое излучение может нанести удар по здоровью человека. В первую очередь – агрессивной радиацией.

Причины разрушения – космические, озоновый слой разгоняет стратосферный полярный вихрь. Большую часть защиты земляне потеряют уже в марте и апреле.

Озоновая дыра над Антарктидой – одна из серьезных угроз глобальной экосистеме, поскольку без озонового слоя Земля беззащитна перед вредным ультрафиолетовым излучением Солнца.

Напомним, в июле 2018 года Европейский космический аппарат Sentinel-5P, исследовавший атмосферу над Антарктидой в ноябре 2017 года, передал данные об исчезновении озоновой дыры.

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