Глава Совета судей в России назвал риски применения жюри присяжных

Председатель Совета судей России, судья Верховного суда Виктор Момотов рассказал о рисках и проблемах применения суда присяжных в России.

«Есть и риски, и проблемы, на которые я бы хотел обратить внимание. Самая главная проблема связана с длительностью процедуры рассмотрения дел.

Например, одно дело рассматривалось три месяца – это 12 судебных заседаний, три дела – от 5 до 6 месяцев, а еще одно – 9 месяцев», – передает ТАСС слова Момотова на заседании Клуба имени Д.Н. Замятнина.

Глава Совета судей также считает, что в России не должно быть обременительно брать на себя обязанности присяжного. Он привел в пример опыт США, где в качестве присяжного выступают раз в 10 лет, а судебные процессы заканчиваются за день-два. Кроме того, в США существует традиционный институт уважения к суду – отказ явиться в суд для исполнения обязанностей присяжного уголовно наказуем и карается штрафом или лишением свободы.

Среди проблем Момотов отметил объем нагрузки судов.

«Надо все-таки развивать альтернативные способы решения споров. Если мы говорим о суде присяжных, то можно было бы говорить о том, чтобы суд присяжных-заседателей участвовал и в гражданских спорах», – заявил он.

В качестве примера Момотов также привел опыт США, где в год подается 18 млн исков. Из них 75 процентов разрешается соглашением сторон или отклоняется судом и лишь три процента рассматриваются в суде, потому что судебный процесс – это дорогая процедура.

Еще одной проблемой Момотов назвал те же самые причины, которые были обозначены противниками судебной реформы 1864 года.

«К участию в правосудии допускаются люди, которые далеки от юриспруденции и слабо представляют сферу юриспруденции. По существу их называют – дилетанты. Вот эти причины тоже были использованы лицами, которые пессимистически воспринимали судебную реформу 1864 года. Очевидно, они и сейчас остаются, в них есть здравый смысл», – сказал глава Совета судей.

Также есть сложности с формированием коллегий судей присяжных заседателей с учетом низкой активности кандидатов. Например, в Томский районный суд вызывали по 300 кандидатов, являлись только 20-28 кандидатов.

Следующей проблемой Момотов обозначил недобросовестное исполнение своих обязанностей присяжными. «Как правило, они выбывают из коллегии без объяснения причин и без каких-то мотивов», – пояснил он.

«Я за суд присяжных заседателей, очевидно нужно думать над тем, как расширить сферу юрисдикции суда присяжных-заседателей, но при этом учитывать вот эти обстоятельства», – отметил Момотов.

Он добавил, что нужно сделать все, чтобы эта процедура была необременительна для граждан.

«Чтобы они участвовали не в течение одного-двух-трех месяцев, а чтобы все заканчивалось двумя-тремя днями, неделей, в крайнем случае месяцем», – сказал судья.

«Нужно с оптимизмом смотреть на предмет расширения этой сферы. Понятие справедливости тождественно для всех нормальных людей», – заключил Момотов.

Ранее председатель ВС Вячеслав Лебедев сообщил, что Верховный суд России предлагает включить в компетенцию суда присяжных рассмотрение всех категорий дел по особо тяжким преступлениям и всех дел о преступлениях в сфере предпринимательства (за исключением уголовных дел, содержащих гостайну).