Глава Совета судей в России назвал риски применения жюри присяжных

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Американские страхи укрепили рубль

США начали спасать мировую экономикуФото: Максим Стулов/|Ведомости/ТАСС
Неожиданное снижение ставки ФРС и удар по доллару обескуражило и напугало — последний раз американский регулятор так делал в разгар крупнейшего в истории глобального кризиса фондового рынка в 2008 году. Неужели в США решили придержать наступление новой рецессии? России такие шаги могут пойти на пользу.  Подробности...
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США прикрыли Сталину спину в Катынском деле

Памятник жертвам Катыни в США Фото: Julio Cortez/AP/ТАСС
Ровно 80 лет назад произошел Катынский расстрел, ответственность за который советская власть долгие годы пыталась переложить на нацистов. Как ни странно, в этом ей помогали англичане и американцы, хотя истинные обстоятельства бойни не составляли для них секрета. Чем руководствовались в Москве, принимая решение о массовом расстреле поляков? И как пришли к пониманию, что оно стало большой ошибкой? Подробности...
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Смогут ли фрегаты с «Калибрами» усмирить Турцию

Фрегаты проекта 11356 – единственное, что Россия может противопоставить Турции в Средиземном мореФото: mil.ru
Сразу два новейших российских фрегата, оснащенных ракетами «Калибр», следуют сейчас к берегам Сирии. Присоединившись к другим кораблям ВМФ России в Средиземном море, они должны стать аргументом в политическом диалоге России и Турции. Однако какова их реальная боевая ценность – в том числе по сравнению с турецкими военно-морскими силами? Подробности...
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Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины

Новый премьер-министр Украины Денис ШмыгальФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Верховная Рада Украины на внеочередном заседании отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила новое, во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалём. Гончарук побил своеобразный рекорд, пробыв на посту полноценного премьера (не и.о.) всего полгода. Почему Зеленский поменял управленческую команду, кто занял посты в новом кабинете министров - и куда они приведут Украину? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Трагедия на дне рождения блогерши показала болезнь общества

Сергей Худиев, публицист, богослов
Трагическая гибель гостей на дне рождения вызвала парадоксальную реакцию в социальных сетях. Многие комментаторы повели себя так, будто произошло что-то очень смешное. Заговорили о «премии Дарвина», стали потешаться над невежеством людей. Подробности...
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У Little Big все хорошо и с фриковатостью, и с качеством вгрызающихся в мозг мелодий, и даже с политикой. Достоинства питерских рейв-треш-музыкантов можно перечислять долго, но значит ли это, что победа у нас в кармане? Да вообще ничего это не значит! Подробности...
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Из-за интернет-фейков вся жизнь становится фейковой

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Что делать? Внедрять системы распознавания речи. Помните, как недавно «минировали» различные объекты по телефону и какой ущерб экономике регионов и стране в целом все это наносило? Подробности...
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              Глава Совета судей в России назвал риски применения жюри присяжных

              5 марта 2020, 08:41

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Председатель Совета судей России, судья Верховного суда Виктор Момотов рассказал о рисках и проблемах применения суда присяжных в России.

              «Есть и риски, и проблемы, на которые я бы хотел обратить внимание. Самая главная проблема связана с длительностью процедуры рассмотрения дел.

              Например, одно дело рассматривалось три месяца – это 12 судебных заседаний, три дела – от 5 до 6 месяцев, а еще одно – 9 месяцев», – передает ТАСС слова Момотова на заседании Клуба имени Д.Н. Замятнина.

              Глава Совета судей также считает, что в России не должно быть обременительно брать на себя обязанности присяжного. Он привел в пример опыт США, где в качестве присяжного выступают раз в 10 лет, а судебные процессы заканчиваются за день-два. Кроме того, в США существует традиционный институт уважения к суду – отказ явиться в суд для исполнения обязанностей присяжного уголовно наказуем и карается штрафом или лишением свободы.

              Среди проблем Момотов отметил объем нагрузки судов.

              «Надо все-таки развивать альтернативные способы решения споров. Если мы говорим о суде присяжных, то можно было бы говорить о том, чтобы суд присяжных-заседателей участвовал и в гражданских спорах», – заявил он.

              В качестве примера Момотов также привел опыт США, где в год подается 18 млн исков. Из них 75 процентов разрешается соглашением сторон или отклоняется судом и лишь три процента рассматриваются в суде, потому что судебный процесс – это дорогая процедура.

              Еще одной проблемой Момотов назвал те же самые причины, которые были обозначены противниками судебной реформы 1864 года.

              «К участию в правосудии допускаются люди, которые далеки от юриспруденции и слабо представляют сферу юриспруденции. По существу их называют – дилетанты. Вот эти причины тоже были использованы лицами, которые пессимистически воспринимали судебную реформу 1864 года. Очевидно, они и сейчас остаются, в них есть здравый смысл», – сказал глава Совета судей.

              Также есть сложности с формированием коллегий судей присяжных заседателей с учетом низкой активности кандидатов. Например, в Томский районный суд вызывали по 300 кандидатов, являлись только 20-28 кандидатов.

              Следующей проблемой Момотов обозначил недобросовестное исполнение своих обязанностей присяжными. «Как правило, они выбывают из коллегии без объяснения причин и без каких-то мотивов», – пояснил он.

              «Я за суд присяжных заседателей, очевидно нужно думать над тем, как расширить сферу юрисдикции суда присяжных-заседателей, но при этом учитывать вот эти обстоятельства», – отметил Момотов.

              Он добавил, что нужно сделать все, чтобы эта процедура была необременительна для граждан.

              «Чтобы они участвовали не в течение одного-двух-трех месяцев, а чтобы все заканчивалось двумя-тремя днями, неделей, в крайнем случае месяцем», – сказал судья.

              «Нужно с оптимизмом смотреть на предмет расширения этой сферы. Понятие справедливости тождественно для всех нормальных людей», – заключил Момотов.

              Ранее председатель ВС Вячеслав Лебедев сообщил, что Верховный суд России предлагает включить в компетенцию суда присяжных рассмотрение всех категорий дел по особо тяжким преступлениям и всех дел о преступлениях в сфере предпринимательства (за исключением уголовных дел, содержащих гостайну). 


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