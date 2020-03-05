Фанаты ФК «Ахмат» попытались прорваться к раздевшимся фанатам «Зенита»

На матче четвертьфинала Кубка России в Грозном служба безопасности стадиона «Ахмат Арена» и сами футболисты предотвратили столкновения фанатов клубов «Ахмат» и «Зенит».

Болельщики «Ахмата» попытались прорваться на гостевую трибуну, когда в конце второго тайма фанаты «Зенита» принялись раздеваться по пояс, передает РИА «Новости».

«Зенит» сообщил, что служба безопасности сработала оперативно, «инцидент исчерпан». Сообщается, что «с нарушителями с обеих сторон будет проведена индивидуальная работа».

В урегулировании ситуации приняли участие и футболисты. Так, капитан грозненского клуба Олег Иванов встал между фанатами двух клубов.

Глава службы по работе с болельщиками «Ахмата» Джабраил Абдулвагапов заявил, что фанатам грозненского клуба не понравилось поведение, которое шло вразрез с чеченскими традициями. Абдулвагапов отметил, что «на стадионе были женщины, подростки», и подчеркнул, что «никаких стычек не произошло, инцидент длился несколько минут, питерские болельщики оделись, и матч продолжился».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что «традиции нужно чтить и уважать», передает RT.

«Что касается наших болельщиков, это их привычное состояние. Не все всё правильно поняли. Понимаю, что здесь их поведение было воспринято таким образом. Сложно сказать, знали ли они и многие ли знали о местных традициях», – заявил он, пообещав, что клуб «разберется и пообщается с болельщиками».

«Зенит» одержал победу со счетом 2:1.

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