МИД рекомендовал россиянам не ездить в префектуру Хоккайдо

МИД России рекомендовал россиянам временно воздержаться от поездок в японскую префектуру Хоккайдо из-за распространения в регионе коронавируса, сообщила пресс=служба ведомства.

«В силу нарастающего распространения новой коронавирусной инфекции в японской префектуре Хоккайдо и сохраняющейся там чрезвычайной ситуации, объявленной местными властями, рекомендуем российским гражданам временно воздержаться от посещения данного региона Японии без крайней необходимости», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

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В 27 из 47 префектур Японии подтверждено 280 случаев заражения, состояние 59 человек оценивается как тяжелое. На сегодняшний день выздоровели и выписались из больниц 210 человек.

Наибольшее число зараженных – на самом северном острове Японии губернаторстве Хоккайдо: утром в среду там было зафиксировано 79 случаев.

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