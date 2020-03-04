Во Франции резко выросло число заболевших коронавирусом

Количество заразившихся коронавирусом человек во Франции выросло более чем на 21%, сообщило санитарное агентство страны Sante Publique.

«Во Франции подтверждено 257 случаев, 4 летальных исхода», – отметило ведомство, передает РИА «Новости».

Ранее в стране было 212 заболевших.

В среду ВОЗ сообщила, что по всему миру за сутки выявлено 1 тыс. 922 новых случая заражения коронавирусом, в Китае число случаев заражения достигло 80 тыс. 270 человек, 2 тыс. 981 пациент скончался.

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