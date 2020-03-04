ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери

Сотрудники ФСБ разоблачили в Твери ячейку международной террористической организации, сообщило региональное управление спецслужбы.

«В городе Твери задержаны лица, причастные к оказанию ресурсной поддержки запрещенной в России международной террористической организации. Установлено, что лидер террористической ячейки участвовал в боевых действиях против правительственных сил САР», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что в террористическую организацию входили уроженцы одной из республик Центральной Азии.

По факту создания террористической ячейки, а также содействия террористам возбуждены уголовные дела. Также дело завели в отношении тех, кто был в курсе деятельности экстремистов и не доложил об этом силовикам.

Ранее правоохранительные органы задержали крупную банду террористов в Узбекистане.