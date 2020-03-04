СК предъявил обвинения украинскому полковнику за обстрел мирных жителей баллистическими ракетами

Следственный комитет России заочно обвинил командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковника Федора Ярошевича.

Обвинение предъявили по статье «Организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации», говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ведомства, с 22 августа по 4 сентября 2014 года Ярошевич приказывал проводить прицельные пуски баллистических ракет из тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам гражданской инфраструктуры Донбасса.

В результате этих действий под обстрел попали город Ровеньки ЛНР и территории микрорайона Текстильщики, города Снежное и Харцызск ДНР.

Преступные приказы полковника привели к смерти четверых мирных жителей, включая ребенка, и ранению шести других гражданских.

Ранее СК заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ по уголовному делу об обстреле кладбища в Донбассе.