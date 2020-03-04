Ученый из Сколково: Мир признал лидерство России в разработке искусственного интеллекта

Россия перестала экспортировать на запад IT-специалистов, а Москва в некоторых сферах уже конкурирует с Кремниевой долиной. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД профессор Максим Федоров (Сколтех). Ранее его пригласили в состав экспертной группы ЮНЕСКО по выработке рекомендаций этических принципов использования искусственного интеллекта.

Отечественные ученые давно востребованы в высокотехнологичных областях за рубежом, они считаются экспертами международного уровня. Но если ранее такие специалисты просто переезжали в другую страну и работали там, то теперь ситуация изменилась, считает директор Центра по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных Сколковского института науки и технологий (Сколтех), профессор Максим Федоров.

«Если посмотреть на разработчиков программ обеспечения искусственного интеллекта, то у многих из них российские корни. Кроме того, большое количество отделов в Google, Facebook, Amazon, Apple укомплектовано людьми из России. Но при этом проживают они уже не в родной стране», – посетовал Федоров.

Но специалисты международного уровня, живующие и работающие именно в России – это новый тренд, отметил профессор. «Можно сказать, я оказался одним из первых. И это говорит о смены парадигмы. Мы в России уже начали что-то разрабатывать, а не только экспортировать мозги», – сказал он.

По словам Федорова, зарубежные ученые отмечают, что наука в целом, и разработки по искусственному интеллекту (ИИ) в частности, перешли в России на качественно новый уровень. «То есть, они не просто выдергивают людей, имеющих хорошие знания, и перевозят их к себе, но уже считаются с тем фактом, что люди, оставаясь в России, тоже могут поддерживать свой уровень», – пояснил собеседник.

Так, к примеру, Москва стала уже «как второй Сан-Франциско» по разработкам искусственного интеллекта в сфере городского управления, по обработке данных и так далее, считает профессор.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, российского профессора Максима Федорова пригласили в экспертную группу ЮНЕСКО по выработке рекомендаций этических принципов разработки и использования искусственного интеллекта. Всего в экспертной группе состоит чуть больше десяти человек из Британии, США, Китая и Евросоюза. Предполагается, что составленный рабочей группой документ должен быть одобрен странами-участницами ЮНЕСКО к концу 2021 года.

В феврале Федоров уже принимал участие в учредительном заседании комитета по вопросам искусственного интеллекта при Комиссии России по делам ЮНЕСКО. Комитет ставит задачей выработать единый подход к вопросу этики ИИ со стороны России.

В ноябре Федоров стал победителем ежегодной международной премии Lenovo AI Innovation Challenge в области применения технологий ИИ и высокопроизводительных вычислений для решения глобальных проблем человечества.