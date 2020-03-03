Ученого из Сколково пригласили в рабочую группу ЮНЕСКО по искусственному интеллекту

Директор Центра по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных Сколковского института науки и технологий (Сколтех) профессор Максим Федоров приглашен в экспертную группу ЮНЕСКО по выработке рекомендаций этических принципов разработки и использования искусственного интеллекта.

Он должен представлять мнение российского сообщества в экспертной группе ЮНЕСКО, сообщает D-Russia.ru.

Предполагается, что составленный рабочей группой документ должен быть одобрен странами-участницами ЮНЕСКО к концу 2021 года.

Первая встреча группы запланирована на 20-24 апреля, вторая предположительно должна состояться в августе. Между этими встречами намечен ряд национальных и региональных консультационных мероприятий, в которых членам группы может быть предложено принять добровольное участие.

Приглашение Федорову датировано понедельником предыдущей недели. А в четверг состоялось учредительное заседание комитета по вопросам искусственного интеллекта при Комиссии по делам ЮНЕСКО. Его главой избрали ректора Сколтеха Александра Кулешова, передает РИА «Новости».

Комитет ставит задачей выработать единый подход к вопросу этики искусственного интеллекта со стороны России. Участники заседания сошлись во мнении, что прежде всего необходимо прийти к единому подходу к терминологии ИИ и смежных технологий, а также к единому пониманию сфер и принципов его применения.

Представители российского экспертного сообщества в области искусственного интеллекта уверены, что нужны международное регулирование на основе человекоцентричных принципов и запрет на использование ИИ в военных целях, отмечает агентство.

Комитет обсудил расхождения в мировом понимании этики ИИ, которые предстоит преодолеть. Как отметил Максим Федоров, необходимо «перейти от полярности к международному взаимодействию». По его мнению, полярность является следствием цифрового неравенства.

В ноябре 2019 Федоров стал победителем ежегодной международной премии Lenovo AI Innovation Challenge в области применения технологий ИИ и высокопроизводительных вычислений для решения глобальных проблем человечества в категории «ИИ для решения проблем человечества» номинации «Lenovo-Intel AI University Challenge 2019».