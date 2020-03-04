Член бандподполья уничтожен в Ингушетии

Член бандподполья ликвидирован в Ингушетии, сообщил представитель администрации сельского села Алкун Сунженского района.

«Спецоперация завершилась, силовики сообщили, что ликвидировали одного боевика. Также известно, что он не житель села и не житель Ингушетии», – сказал собеседник ТАСС.

В декабре группа неизвестных напала на пост ДПС в Магасе, в итоге один полицейский погиб, а один из нападавших был ликвидирован. Трое сотрудников полиции были госпитализированы в реанимацию. Позднее стало известно, что нападавшие были вооружены ножами.