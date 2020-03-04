Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Польше

Первый случай заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, подтвержден в Польше.

Об этом сообщил министр здравоохранения Лукаш Шумовский на пресс-конференции, передает ТАСС.

Напомним, ранее в среду сообщалось, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 тыс. 270 человек, 2 тыс. 981 пациент скончался.

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