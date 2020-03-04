Взявшего в заложники жену и пятерых детей мужчину задержали во Франции

Правоохранители департамента Об на севере Франции задержали вооруженного мужчину, который накануне вечером в коммуне Ла-Шапель-Сен-Люк взял в заложники свою жену и пятерых детей.

«Спецподразделение полиции Франции RAID провело операцию и задержало вооруженного человека. Никто не пострадал», – передает РИА «Новости» сообщение местных правоохранителей.

Во вторник телеканал BMFTV сообщал, что вооруженный мужчина удерживает в заложниках беременную женщину и ее пятерых детей в районе города Труа на севере Франции. Вокруг дома, где разворачивались события, был выставлен периметр безопасности, полиция вела переговоры с преступником. Когда к дому прибыла первая группа полицейских, мужчина выстрелил в них, никого не ранив.



Как сообщал телеканал France 3, причиной инцидента стал семейный скандал, мужчина 1986 года рождения имеет проблемы с психикой.