Сломанную в январе ступень «Союза» решили использовать для другого запуска

Третья ступень ракеты «Союз-2.1а», отказ которой привел к отмене запуска в январе с Плесецка военного спутника, будет использована в составе другого носителя, заявили в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».

«В настоящий момент проводятся восстановительные работы и подготовка блока 3-й ступени к дальнейшему использованию в составе ракеты-носителя для последующих пусков», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В РКЦ уточнили, что неисправность возникла из-за повреждения кабельной трассы. Причина была установлена рабочей группой, созданной в конце января.

Напомним, в конце января источники в ракетно-космической отрасли сообщили, что из-за сбоя в электрооборудовании носителя отменен запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк, ракету сняли со стартового стола.

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