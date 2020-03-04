Жители США и Испании стали жертвами коронавируса

В США число жертв коронавируса выросло до девяти человек, первая смерть зафиксирована в Испании, сообщают управление общественного здравоохранения штата Вашингтон и испанские СМИ.

В США летальные случаи, вызыванные коронавирусом, подтверждены только в штате Вашингтон на тихоокеанском побережье. Число жертв возросло с шести до девяти человек. Ко вторнику коронавирус выявлен у 27 человек, передает ТАСС.

В Испании после тяжелой пневмонии умер пациент больницы Арнау Виланова в Валенсии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Redaccion Medica.

ERR сообщает, что второй случай заражения зафиксирован в Эстонии – больной вернулся в Таллин из Италии через Ригу. Первый случай выявили у гражданина Ирана, который постоянно проживает в Эстонии.

Первые случаи заражения подтвердили в Чили и Аргентине.

Число зараженных коронавирусом в Израиле выросло до 15.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что смертность от коронавируса выше, чем смертность от сезонного гриппа.

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