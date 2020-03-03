Глава ВОЗ сравнил смертность от коронавируса и гриппа

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что смертность от коронавируса выше, чем смертность от сезонного гриппа.

«На глобальном уровне около 3,4% заболевших COVID-19 умерли. Для сравнения: в результате сезонного гриппа в основном умирает намного меньше, чем 1% инфицированных», – сказал глава ВОЗ, передает ТАСС.

Число жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 31, достигнув 2 тыс. 943 человек, за это же время из больниц выписаны почти 2,8 тыс. человек, всего выздоровели более 47,2 тыс. человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80,1 тыс. человек.