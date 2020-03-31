В МВД раскрыли число возбужденных дел за распространение фейков в интернете

В Министерстве внутренних дел России назвали число административных дел, возбужденных с начала 2020 года по факту распространения недостоверной информации в интернете.

В пресс-центре МВД сообщили, что с начала 2020 года «органами внутренних дел составлено пять протоколов об административных правонарушениях (по ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации»), из них по ч. 9 – четыре протокола (в Липецкой области – два, в Республике Татарстан и в Амурской области – по одному), по ч. 10 составлен один протокол в Приморском крае», передает ТАСС.

На ваш взгляд Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе? Штраф

Общественные работы

Условный срок

Тюремное заключение

Просто игнорировать



При этом в МВД уточнили, что статистические сведения о количестве административных дел по факту распространения фейков о коронавирусе в интернете государственной и ведомственной статистической отчетностью не предусмотрены.

Часть 9 ст. 13.15 КоАП предусматривает ответственность за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью, а также общественной безопасности. По этой статье предусмотрена ответственность для граждан в виде штрафа до 100 тыс. рублей. По части 10 ст. 13.15 КоАП для граждан может грозить штраф до 300 тыс. рублей.

Напомним, во вторник Госдума приняла закон о наказании до пяти лет лишения свободы за распространение фейков о коронавирусе. В тот же день законы об уголовной ответственности за нарушение карантина и распространение фейков о коронавирусе одобрил Совфед.

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев коронавируса, из них 387 зарегистрировано в Москве. Общее число заболевших – 2 тыс. 337 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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