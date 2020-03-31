Совфед одобрил законы о наказании за нарушение карантина и распространение фейков о коронавирусе

Совет Федерации на внеочередном заседании одобрил закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина вплоть до лишения свободы сроком до семи лет, а также закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе вплоть до лишения свободы на пять лет.

В соответствии с законом, ужесточается наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий, за подобное деяние предлагается штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишения свободы до двух лет, передает РИА «Новости».

Кроме того, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказание предусматривается в виде штрафа от 1 млн до 2 млн рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы до пяти лет.

Если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, наказание устанавливается в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы до семи лет.

Кроме того, в Уголовном кодексе вводится ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Такое деяние будет наказываться штрафом от 300 до 700 тыс. рублей, либо исправительными работами на срок до года, либо ограничением свободы до трех лет.

Если публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то предусматривается повышенная уголовная ответственность в новой статье 207.2 УК, за такое деяние грозит штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, либо принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы до трех лет.

Если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то наказание грозит в виде штрафа от 1,5 до 2 млн рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы до пяти лет.

Законы поступят на подпись президенту.

За сутки в России выявлено 500 случаев коронавируса. Общее число заболевших – 2 тыс. 337 человек. В Москве за сутки зарегистрировано 387 новых случаев коронавируса.

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