В ВОЗ заявили о способности России избежать европейского сценария по коронавирусу

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выразила надежду, что меры, которые принимают российские власти, исключат европейский сценарий развития эпидемии коронавируса.

«Мне кажется, сейчас масштабные действия, которые предпринимает Российская Федерация, могут помочь этому, что мы не будем идти этим путем здесь, что так высоко и быстро будет двигаться число новых случаев, и что оно замедлится», – передает ее слова «Интерфакс».

Она отметила, что распространение вируса будет зависеть от действий каждого человека. Прогноз по пику заболеваемости в России, считает Вуйнович, можно дать по итогам динамики в ближайшие две недели.

«Очень большое число людей находятся сейчас под наблюдением, и даже очень хорошо (действует) физическая дистанция, удаленность от людей. Так что, возможно, мы можем пресечь перенос инфекции, и тогда будем смотреть», – сказала она.

По словам представителя ВОЗ, не все страны прошли пик эпидемии, передает ТАСС.

«Самым главным является то, чтобы мы замедлили процесс. Надеемся, что некоторым странам это удастся», – добавила она.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что Россия подходит к пику заболеваемости по коронавирусной инфекции, но число больных какое-то время еще может увеличиваться.

До этого Вуйнович согласилась с предположением Минздрава о том, что к маю распространение коронавируса в стране пойдет на спад.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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