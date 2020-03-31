Совфед дал правительству полномочия по введению в России режима ЧС

На внеочередном заседании Совет Федерации одобрил закон о праве правительства вводить режим чрезвычайной ситуации на всей территории России.

Изменения в отдельные законодательные акты по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС разработаны для урегулирования отношений, которые возникают в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы от распространения коронавируса, передает РИА «Новости» текст законопроекта.

Предлагается установить право правительства России при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Правительство предлагается наделить правом режимы повышенной готовности или ЧС на всей территории России или на ее части. Также у правительства появится право установить обязательные для исполнения правила поведения при режиме ЧС.

Кроме того, правительство сможет ограничивать оптовую и розничную торговлю медизделиями и устанавливать особый порядок регистрации и обращения препаратов и медизделий, предназначенных для применения в условиях военных действий, ЧС, профилактики и лечения заболеваний.

Также предусматриваются особенности регулирования государственных и муниципальных закупок: кабмин предлагается наделить полномочиями по установлению в 2020 году новых случаев для закупок у единственного поставщика и установить возможность изменения срока исполнения контракта, если из-за ситуации с пандемией возникли независящие от сторон контракта обстоятельства.

Предусмотрено и списание суммы штрафных санкций из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Правительство получит возможность вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Предусмотрена и поддержка туроператоров: вводится новая статья, по которой предусмотрены возможность изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности и механизм использования таких фондов для возврата средств туристам.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла закон о расширении полномочий правительства и его праве вводить режим ЧС.

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