Госдума приняла закон о праве кабмина вводить ЧС

Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о расширении полномочий правительства и его праве вводить режим ЧС.

Данная инициатива была внесена в Госдуму на прошлой неделе. В пояснительной записке отмечается, что документ разработали для «урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции», передает РИА «Новости».

Согласно законопроекту, кабмин получит право вводить на территории России режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при их введении.

Ранее во вторник Госдума одобрила в первом чтении комплексный законопроект о наделении правительства дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части.