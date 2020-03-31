Дума одобрила расширение полномочий правительства на фоне пандемии

Госдума одобрила в первом чтении комплексный законопроект о наделении правительства дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «предлагается наделить правительство России (...) правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», передает ТАСС.

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Напомним, в России к утру 31 марта режим самоизоляции из-за распространения коронавируса ввели в ряде регионов.

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