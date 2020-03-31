Врачей госпитализировали с подозрением на коронавирус в Челябинске

В Челябинской области семейная пара врачей – эндоскопист и невролог – изолированы в инфекционном отделении с подозрением на коронавирус, сообщили в минздраве региона.

В ведомстве сообщили, что супруги «вернулись из Эмиратов и не сообщили об этом главврачу центральной районной больницы в Бредах». Главврач, узнав о ситуации, «инициировал служебное расследование и дезинфекцию лечебного учреждения», передает Ura.ru.

Первые анализы на коронавирус у медиков были отрицательными. В данный момент супруги находится в инфекционном боксе городской больницы №1 в Магнитогорске с признаками ОРВИ, им предстоит сдать новые тесты на COVID-19.

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Напомним, за последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев коронавируса в 24 регионах, общее число заболевших в стране составляет 2 тыс. 337. К утру вторника, 31 марта, режим самоизоляции ввели ряд регионов страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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