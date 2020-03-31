Рынок акций ускорил рост вслед за нефтью и рублем

Российский рынок акций ускорил рост по основным индексам на фоне отскока цен на нефть и укрепления рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.13 мск вторника вырос на 2,18% и составил 2486,33 пункта, индекс РТС рос на 3,35%, до 990,68 пункта, передает РИА «Новости».

На старте торгов рублевый индекс Мосбиржи поднимался на 1,38%, а долларовый индекс РТС – на 2,52%.