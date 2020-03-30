Британский принц Чарльз вылечился от коронавируса

Принц Чарльз, у которого выявили положительный результат теста на коронавирус, вышел из самоизоляции, он здоров, сообщил его представитель.

71-летний принц Чарльз находился в самоизоляции в своем доме в Биркхолле в Шотландии. Сейчас он выздоровел и после консультации с врачом вышел из самоизоляции, сообщает Reuters.

Жена принца Чарльза Камилла, у которой коронавирус не выявлен, останется в самоизоляции до конца недели на случай, если у нее тоже появятся симптомы.

О том, что старший сын королевы Елизаветы II Чарльз сдал положительный тест на коронавирус, сообщалось на прошлой неделе. Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II здорова.

Сообщалось также, что Чарльз мог заразиться от князя Монако Альбера II.

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