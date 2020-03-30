Роспотребнадзор рассказал об обработке многоразовых масок

Роспотребнадзор напомнил о необходимости обработки многоразовых масок, а также о том, что они эффективно защищают от инфекций только в сочетании с другими методами профилактики.

В ведомстве отметили, что многоразовые маски можно использовать повторно только после обработки. Дома маску необходимо выстирать с мылом или моющим средством и после обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара, пишет «Царьград».

Важно, что маска не должна оставаться влажной. Для этого в конце обработки ее необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили о том, что маска эффективна в сочетании с другими мерами защиты, как избегание контактов, мытье рук и так далее. В ведомстве уточнили, что маски необходимы в первую очередь для заболевших, чтобы не распространять инфекцию и, во вторую очередь, тем, кто работает с зараженными.

Также маску могут носить те, кто бывает в общественных местах или общественном транспорте, однако, как отметили в ведомстве, в таких случаях эффективность маски остается недоказанной.

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Напомним, что российские швейные предприятия приступили к производству многоразовых масок. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, производители одноразовых масок работают на полную мощность.

По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 634 тыс. 835 человек, число жертв приблизилось к 30 тыс. человек. В России выявлено 1 тыс. 534 случая заражения в 65 регионах, из них больше тысячи – в Москве. Выздоровели 64 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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