Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи на открытии торгов в понедельник, 30 марта, опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,5% – до 2365,2 пункта.

РТС снизился на 0,5% и составил 950,2 пункта, передает ТАСС.