Губернатор Подмосковья: Удостоверения для поездок на работу пока не нужны

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ответил на вопросы по поводу нового режима самоизоляции.

В соцсети «ВКонтакте» он общал «регулярно отвечать» на вопросы, которые «возникают в связи с вводом нового режима».

Губернатор пояснил, что «никакие удостоверения для поездок на работу пока не нужны». Ехать «на работу, отвезти продукты родственникам, в банк, в налоговую инспекцию» можно «просто так», хотя следует «подумать, срочная ли это поездка или ее можно отложить и решить проблему с помощью служб доставки».

Воробьев заверил, что из-за проживания «не по прописке» проблем не возникнет, «главное как можно меньше выходить на улицу».

При этом можно «ходить в магазин не на соседней улице, а, например, в двух кварталах», если «там цены ниже». Однако следует помнить, что при поездке на общественном транспорте возникает дополнительный риск.

Напомним, в Москве и Подмосковье из-за коронавируса введен режим самоизоляции, который будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД