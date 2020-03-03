Малькевич подал заявку на участие в конкурсе «Лидеры России. Политика»

Председатель комиссии ОП по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что подал заявку на участие в конкурсе «Лидеры России. Политика».

«За несколько дней со дня запуска нового начинания президентской платформы «Россия – страна возможностей» организаторы получили уже более 15 тыс. заявок на участие. И мою в том числе. Считаю, что «прокачка» знаний общественными деятелями/общественными лидерами нужна и важна, а значимые инициативы «с земли» нужно обязательно воплощать в законы», – написал Малькевич в своем Facebook.

Он отметил, что задания, которые даются в ходе конкурса, и обмен опытом, который получают участники, нужно и полезно в любом возрасте и статусе. В пример Малькевич привел депутата Госдумы Алену Аршинову, которая также подала заявку на участие.

«У всех нас есть опыт работы в политике и на госслужбе, но нам важно не стоять на месте: узнавать о новых трендах, обновлять свои взгляды на проблемные вопросы, применять новые знания в законотворческой практике», – добавил глава комиссии.

Он напомнил, что регистрация на конкурс будет длиться до 16 марта, с марта по апрель пройдет дистанционный этап, определяющий топ-рейтинг участников, в апреле-мае пройдут полуфиналы и финал.

Малькевич попросил своих подписчиков, зарегистрированных на портале Госуслуг, голосовать за него.