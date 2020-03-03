В школьном бассейне в Чебоксарах погибла девочка

В Чебоксарах ученица одной из школ погибла в бассейне учебного заведения, сообщили в минздраве Чувашии.

Инцидент произошел утром 3 марта, отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

«Девочка погибла еще до приезда скорой. Причины выясняются», – добавили в минздраве.

В прокуратуре региона подтвердили информацию, добавив, что делом занимается региональный СК.

В минувшую пятницу в Зеленограде в местной школе скончалась ученица, в субботу в Магнитогорске во время урока в местной школе умер девятилетний мальчик.