Путин рассказал о восторге от работы волонтеров

Волонтеры в России – это молодые, эффективные, деятельные люди, заявил президент Владимир Путин в интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Я иногда смотрю на них (волонтеров) с восторгом, прямо со слезами на глазах, потому что действительно очень здорово люди работают», – передает ТАСС слова Путина.

Президент отметил, что численность волонтеров, которые являются одной из наиболее активных частей общества, достигла в России нескольких миллионов человек.

По его словам, это «молодые, эффективные, деятельные люди», которые работают в самых разных сферах, в том числе в образовании, здравоохранении, экологии, и делают это «активно, здорово».

Ранее во вторник Путин заявил, что несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад.

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