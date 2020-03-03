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Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
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Как сорвались попытки СССР спасти от Гитлера Польшу и Чехословакию

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Окончание американской оккупации сделает Афганистан союзником России

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Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
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              Путин: Если не реагировать на нарушения на митингах, будут жечь машины

                 3 марта 2020, 09:55
              Фото: кадр из видео
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент Владимир Путин. При этом президент потребовал, чтобы все участники митингов соблюдали правила проведения публичных акций, в противном случае ситуация может вылиться в уличные беспорядки.

              По мнению президента, которое он высказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», представители несистемной оппозиции «очень нужны: они реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее».

              «Дай ей (несистемной оппозиции) бог здоровья!» – добавил российский лидер.

              По его словам, в любой стране всегда была, есть и будет часть общества, не согласная с действующей властью, «и это очень хорошо, что такие люди есть».

              При этом, отметил Путин, те, кто «доводят до революции» в той или иной стране, «как правило, во власти тоже не задерживаются».

              «Очень быстро им становится неприятна и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности. Исключение, пожалуй, (составили) только большевики, которые задержались после октябрьского переворота достаточно долгое время, и потом сами развалились, и страну за собой утащили», – пояснил глава государства.

              При этом Путин подчеркнул, что все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций, в противном случае ситуация может вылиться в уличные беспорядки.

              «Есть правила, которых должны придерживаться все (...) Есть закон, и его нужно соблюдать. Иначе мы дойдем до ситуации полностью разбалансированной в стране. Мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины? (...) Вот если не реагировать, будут жечь. Будут бить витрины, и от этого конкретные люди будут страдать», – сказал он, комментируя ситуацию вокруг несанкционированных митингов.

              Глава государства подчеркнул, что закон позволяет выражать свою точку зрения с помощью публичных акций, нужно только получить разрешение.

              В ответ на возражение бравшего интервью журналиста Андрея Ванденко, что власти могут отказать в утверждении заявки на митинг, Путин отметил, что в таком случае получения разрешения нужно добиваться.

              «Там же (в других странах) то же самое, там тоже ходят и получают эти разрешения», – сказал президент.

              Кроме того, говоря о возможных тюремных сроках за участие в несанкционированных акциях, Путин отметил, что в ряде стран они небольшие, но, например, в Швеции могут достигать пяти или десяти лет.

              «У нас такого нет», – сказал он.

              Напомним, летом 2019 года в Москве прошли несколько массовых акций протеста, участники которых были недовольны развитием кампании по выборам депутатов Московской городской думы. Некоторые акции не были санкционированы, их участники были задержаны и привлечены к ответственности.


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