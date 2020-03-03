Ялтинский международный экономический форум перенесли из-за коронавируса

Ялтинский международный экономический форум переносится на более поздний срок в связи с распространением в мире коронавируса, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

«Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок. Вчера согласовал этот вопрос с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным», – передает РИА «Новости» сообщение Аксенова в Facebook.

Он добавил, что причина переноса форума – ситуация в мире с коронавирусом.



Глава Крыма подчеркнул, что перенос форума – профилактическая мера, и принес извинения всем участникам.

«О новой дате пока говорить рано, посмотрим, как будет развиваться ситуация. О конкретных сроках проведения форума мы обязательно проинформируем участников и общественность», – добавил Аксенов.

Между тем в Роспотребнадзоре сообщили, что новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России по последним данным не выявлено.

«По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы... шесть случаев новой коронавирусной инфекции (два случая у граждан КНР, которые 12.02.2020 были выписаны из стационара с выздоровлением; три случая у граждан России, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, которые в настоящее получают лечение в условиях стационарна; 1 случай у гражданина Российской Федерации, вернувшегося из Италии, который также находится на стационарном лечении)», – говорится в сообщении ведомства.

Число жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 31, достигнув 2 тыс. 943 человек, за это же время из больниц выписаны почти 2,8 тыс. человек, всего выздоровели более 47,2 тыс. человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80,1 тыс. человек.

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