Биржевые индексы США резко выросли после обвала из-за опасений коронавируса

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись повышением ключевых индексов после значительного снижения в течение прошлой недели, свидетельствуют данные торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 1293,96 пункта (5,09%) и установился на отметке 26703,32 пункта. Телекомпания СNBC подчеркивает, что это ознаменовало самый серьезный в истории рост данного индекса в цифровом исчислении за одну торговую сессию, а также самое крупное увеличение в процентном соотношении с 2009 года, передает ТАСС.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, набрал 136,01 пункта (4,60%) и оказался на отметке 3090,23 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq подрос на 384,8 пункта (4,49%), до 8952,17 пункта.

Издание USA Today приводит слова представителя инвестиционной компании Independent Advisor Alliance Криса Дзаккарелли, который указал, что игроки на фондовом рынке считают завышенными опасения по поводу распространения нового коронавируса, которые на прошедшей неделе привели к крупнейшему снижению ключевых индексов с момента финансового кризиса 2008 года.

«Инвесторы сочли такие результаты чрезмерными», – указал Дзаккарелли. Падение Dow Jones за неделю составило 12,4%, S&P 500 – 11,5%, Nasdaq – 10,5%. При этом котировки акций свыше 95% компаний, представленных в листинге S&P 500, снизились более чем на 10% по сравнению с максимумами.

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Напомним, в прошлую пятницу индекс РТС рухнул более чем на 7%, а индекс Мосбиржи просел на 5,43%. Немецкий DAX падал на 5,03%, британский индекс FTSE 100 – на 4,48%, французский CAC 40 – на 4,47%. Биржи США, Японии и Китая продолжили падение после рекордных потерь четверга.

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