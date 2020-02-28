Биржи США, Японии и Китая продолжили падение из-за коронавируса

Биржи США продолжают рекордное падение на фоне опасений в связи с распространением коронавируса, биржи Японии и Китая также падают.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 3,83% – до 25 тыс. 925,17, потеряв более тысячи пунктов (потери Dow Jones в среднем за день на этой неделе самые большие с кризиса 2008 года), передает РИА «Новости».

Индекс высокотехнологических компаний NASDAQ обрушился на 4,08% – до 8 тыс. 614 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 – на 3,36%, до 3 тыс. 11,61 пункта.

Инвесторы продолжают следить за темпами распространения коронавируса.

Тем временем основной индекс японской биржи Nikkei 225 на открытии торгов в пятницу упал на 3,2% и продолжает снижение.

Основные индексы фондовых бирж Китая вслед за американскими котировками показывают значительное падение на фоне опасений распространения коронавируса.

К 11.34 (6.34 мск) основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 3,37% – до 2 тыс. 890,56 пункта.

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Индекс Шэньчжэньской фондовой биржи Shenzhen Component потерял 4,44%, упав до 11 тыс. 150, 02 пункта.

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng потерял 2,6% и составил 26 тыс. 82,57 пункта.

Напомним, в четверг Московская биржа закрылась сильнейшим падением с апреля 2018 года.

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