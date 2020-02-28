Индекс РТС рухнул более чем на 7%

Российский рынок акций в ходе торгов в пятницу, 28 февраля, усилил распродажи вслед снижением цены на нефть и удешевлением рубля. Так, индекс РТС упал более чем на 7% и закрепляется ниже 1300 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс РТС к 12.33 мск пятницы падает на 7,25% – до 1285,71 пункта (уже падал на 7,5% – до 1282,51 пункта – минимум с конца августа 2019 года). Индекс Мосбиржи – на 5,43%, до 2757,65 пункта, передает РИА «Новости».

Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4% – до 49,66 доллара за баррель. Курс доллара расчетами «завтра» растет на 1,55 рубля – до 67,56 рубля.

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Между тем основные фондовые индексы Европы в пятницу ускорили свое снижение на опасениях пандемии коронавируса. По состоянию на 12.31 мск немецкий DAX падает на 5,03%, до 11745,67 пункта, британский индекс FTSE 100 – на 4,48%, до 6492,16 пункта, французский CAC 40 – на 4,47%, до 5249,94 пункта.

Инвесторы обратили внимания на сообщения СМИ о том, что число зараженных коронавирусом в Германии возросло до 32 человек.

Ранее Евросоюз запустил процесс совместного мониторинга влияния вспышки коронавируса на экономику государств-членов сообщества.

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