Названа смертельная опасность грейпфрута

Активные вещества грейпфрута в сочетании с лекарственными препаратами могут нанести серьезный ущерб организму человека и даже привести к смерти.

Большинство людей включают грейпфрут в свой рацион из-за его низкой калорийности и большого количества клетчатки, которая вызывает чувство насыщения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на SasaPost.

В соке тропического фрукта содержатся фуранокумарины - вещества, способные нарушить работу цитохрома P45. Этот фермент контролирует концентрацию лекарств и токсинов в крови.

Если происходит сбой функции P45, действующие вещества медпрепаратов могут некоторое время накапливаться в организме, причем в опасных для здоровья человека количествах. Или, наоборот, снизить эффективность лекарства.

«Один стакан грейпфрутового сока или целый плод могут подавлять функцию ферментов в вашем организме на срок до 24 часов, в связи с чем выдерживать интервал между приемом лекарства и употреблением фрукта просто бессмысленно», – сообщает издание.

В сочетании с грейпфрутом нельзя использовать следующие препараты: статины, ряд антиаритмических и обезболевающих препаратов, лекарства от повышенного артериального давления, некоторые антигистаминные препараты, противоопухолевые и препараты эстрогенов, включая противозачаточные таблетки, а также виагра.

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