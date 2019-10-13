Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

В сохранении молодости и здоровья особую роль играет питание, отмечают итальянские эксперты, выводы которых публикует Lecco Notizie.

Италия входит в число лидеров по продолжительности жизни: мужчины в стране доживают в среднем до 81 года, а женщины – до 85.

Как выяснили авторы исследования, жители этой средиземноморской страны особенно трепетно относятся к качеству еды. Их рацион богат белком, витаминами А и С, фолиевой кислотой и антиоксидантами, передает РИА «Новости».

Кроме того, жители Аппенин не злоупотребляют алкоголем, не курят, не пьют сладкую газировку и предпочитают готовить сами из местных продуктов.

Диетологи посоветовали тем, кто не хочет столкнуться с преждевременным старением, ввести в рацион не менее 1,1 грамма белка на килограмм веса. По их словам, это позволит сохранить достаточную мышечную массу.

Кроме того, в пищу рекомендуется принимать молочные продукты, а также зелень и салат, богатые фолиевой кислотой.

Эксперты также советуют не пропускать завтрак. По их словам, утро нужно начинать со свежевыжатого сока из красного грейпфрута и небольшой горсти орехов. Это позволит организму получить необходимый заряд витамина С, жирных кислот омега-3, кальция, антиоксидантов и минеральных солей.

Накануне бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал рекомендации Роспотребнадора по питанию, направленные на снижения риска возникновения и развития онкологии.

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