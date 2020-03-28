В Ухане заработало метро

Метрополитен в китайском Ухане в субботу возобновил работу спустя два месяца временной приостановки из-за эпидемии коронавируса, сообщают СМИ.

Газета «Жэньминь Жибао» сообщает, что в субботу в 5.25 по местному времени (00.25 мск) поезд под номером B68 вышел из депо и проследовал по второй линии уханьского метрополитена, передает ТАСС.

На данный момент восстановлена работа 184 станций, на которых установлено порядка 200 тепловизоров для измерения температуры тела пассажиров. Для контроля количества людей в вагонах на сиденьях размещены специальные наклейки желтого цвета с надписью «сидеть через одного»: таким образом, в ряду из шести мест могут сесть лишь трое пассажиров.

Кроме того, в каждом поезде будет находиться контроллер, который будет отслеживать выполнение новых правил, а также следить за тем, чтобы пассажиры не снимали масок во время поездки.

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Напомним, на фоне улучшения эпидемической ситуации 25 марта власти Китая сняли карантин с провинции Хубэй и отменили ограничения на перемещения населения, а также въезд и выезд из региона.

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Отметим, что президент Владимир Путин призывал не верить вбросам и фейкам по поводу коронавируса в России. Он подчеркивал, что власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространения коронавируса в стране.

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