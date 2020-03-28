В Московском регионе ожидается сухая теплая погода, сообщают синоптики.

Днем в Москве от 15 до 17 градусов тепла, ночью похолодает до трех градусов, передает ТАСС.

В Подмосковье температура будет колебаться от 12 до 17 градусов, в ночные часы опустится до нуля.

Южный ветер в столице и области не превысит 7 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 753 мм ртутного столба.