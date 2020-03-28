Британская компания OneWeb обанкротилась из-за коронавируса

В ближайшее время британская компания OneWeb готовится объявить о банкротстве и увольнении большинства сотрудников, сообщили источники.

OneWeb не смогла договориться с японским Softbank об инвестициях на 2 млрд долларов. Одна из причин провала переговоров – проблемы мировой экономики в связи с распространением коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Напомним, на прошлой неделе на российской ракете «Союз-2.1б» в космос были выведены 34 спутника связи OneWeb.

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