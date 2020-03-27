Салоны связи и зоомагазины будут открыты в «длинные выходные» в Москве

Салоны связи смогут продолжить работу на «длинных выходных» в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«В правительство Москвы поступали многочисленные обращения граждан и бизнеса в связи с введенными ограничениями на работу городских предприятий и организаций. Рассмотрев эти обращения, приняли ряд решений: в период нерабочей недели 28 марта – 5 апреля 2020 года могут продолжать работу салоны связи; в перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ», – сообщил Собянин на своем сайте.

Он отметил, что органы власти и госучреждения столицы станут принимать граждан только по предварительной записи.

«Помимо центров государственных услуг «Мои документы» в режим работы по предварительной записи переходят все остальные органы власти и государственные учреждения Москвы», – уточнил глава города.

По его словам, в очной форме будут предоставляться только услуги, которые нельзя получить в электронном виде.

Напомним, в пятницу Собянин объявил, что в столице введен временный запрет на принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ и связи.