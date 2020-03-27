Песков подтвердил свое присутствие на одном мероприятии с Лещенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что был на дне рождения Аллы Крутой, но не видел там Льва Лещенко, у которого подтвердили коронавирус.

В пятницу ряд СМИ сообщил, что за неделю до попадания в больницу Лещенко был на дне рождения Аллы Крутой, сестры продюсера Игоря Крутого, и якобы заразился там. По информации других СМИ, незадолго до этого певец вернулся из США и якобы не был на самоизоляции.

«Да, я туда заезжал, Лещенко не видел. Видимо он, наверное, уже ушел. Но собственно уже тогда особенно никто и за руку не здоровался, и так далее. И было это более чем две недели назад, если я не ошибаюсь. Или две недели назад», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее в пятницу главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что у 78-летнего советского и российского певца, народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвержден коронавирус, который стал причиной пневмонии, однако в данный момент состояние артиста стабильно.

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