Facebook по требованию Роскомнадзора удалил фейк о коронавирусе в России

Соцсеть Facebook по требованию Роскомнадзора удалила фейк о количестве заболевших коронавирусом в России, сообщается на сайте ведомства.

В сообщении указывается, что в среду, 25 марта, после уведомления Роскомнадзора «социальная сеть Facebook удалила недостоверную общественно значимую информацию, касающуюся количества заболевших коронавирусом».

При этом не уточняется, какая именно информация вызвала претензии. Известно только, что она касается количества заболевших COVID-19 в России.

Уведомление соцсети направили после получения соответствующего требования из Генпрокуратуры.

Кроме того, Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о якобы введении в Москве комендантского часа из-за коронавируса.

«В Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры об удалении ложной информации о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации «О введении в городе Москве комендантского часа», размещенной в Twitter. Администраторам сети Роскомнадзором направлено уведомление об удалении противоправной информации», – сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране надеются побороть коронавирус раньше, чем через три месяца.

Накануне президент в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Число заразившихся в России выросло до 840 человек, зарегистрировано два летальных случаях.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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