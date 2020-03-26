ОНФ объявил сбор идей студентов по снижению последствий от распространения коронавируса

В рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ Общероссийский народный фронт разместил на сайте проекта «Профстажировки 2.0» новые кейсы для студентов, сообщили в организации.

Как говорится в сообщении ОНФ, поступившем в газету ВЗГЛЯД, участники могут предложить системные решения и антикризисные меры по поддержке бизнеса, социальной помощи населению и развитию волонтерства в период распространения коронавирусной инфекции. Авторы лучших решений будут приглашены на стажировку в Народный фронт. Проект «Профстажировки 2.0» входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

«Портал профстажировки.рф объединил работодателей, студентов и образовательные организации в решении актуальных задач компаний и ведомств. Теперь он поможет направить усилия на снижение социальных и экономических последствий от распространения коронавирусной инфекции. Студенты смогут предложить свои решения, направленные на поддержку бизнеса и сохранение рабочих мест. Также им предлагается разработать эффективные программы социальной помощи и защиты населения», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров.

По его словам, еще одна задача посвящена развитию добровольческого движения для помощи людям старшего возраста, которым рекомендовано оставаться дома в период распространения коронавирусной инфекции.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты России Илья Семин отметил, что во время первой волны конкурса студенческих работ удалось отладить его основные механизмы. В итоге работодатели уже получили оригинальные решения от студентов, которые могут быть внедрены вместе с ними во время производственных практик и стажировок.

«Мы видим, что наш проект позволяет привлечь активную молодежь, ее знания и энергию не только к конкретным производственным задачам, но и масштабным вызовам. Кейсы Общероссийского народного фронта по борьбе с коронавирусом – это еще и нужный сигнал и пример совместного противодействия общей угрозе. Эффективные решения участников нашего конкурса обязательно будут поддержаны ОНФ и получат возможности для реализации», – отметил Семин.

Он также добавил, что кейсы Народного фронта соответствуют задачам по обеспечению социальной поддержки населения и стабильности на рынке труда, которые обозначил Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.

Напомним, 21 марта в России стартовала акция #МЫВМЕСТЕ, был запущен специальный сайт мывместе2020.рф для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период эпидемии коронавируса.

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